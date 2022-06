Calcio, Thibaut Courtois chiede la mano della sua compagna in Costiera Amalfitana (Di domenica 5 giugno 2022) Il portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois, ha scelto la bellezza naturalistica della Costiera Amalfitana per fare breccia nel cuore della sua compagna e realizzare la proposta di matrimonio. Nel corso di una gita in yacht lungo la costa, infatti l’estremo difensore ha chiesto la mano alla modella israeliana Mishel Gerzig. Courtois, con la complicità dell’equipaggio, ha fatto sostare la barca nei pressi di Positano al tramonto, si è inginocchiato con in mano la scatolina dell’anello e ha pronunciato la frase per l’occasione. Il tutto poi è stato reso pubblico dalla compagna su Instagram, con un posto con la seguente descrizione: “Yes to a lifetime with you”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Il portiere del Real Madrid,, ha scelto la bellezza naturalisticaper fare breccia nel cuoresuae realizzare la proposta di matrimonio. Nel corso di una gita in yacht lungo la costa, infatti l’estremo difensore ha chiesto laalla moisraeliana Mishel Gerzig., con la complicità dell’equipaggio, ha fatto sostare la barca nei pressi di Positano al tramonto, si è inginocchiato con inla scatolina dell’anello e ha pronunciato la frase per l’occasione. Il tutto poi è stato reso pubblico dallasu Instagram, con un posto con la seguente descrizione: “Yes to a lifetime with you”. SportFace.

