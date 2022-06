Calcio, Nations League: Spagna bloccata dalla Repubblica Ceca, Cristiano Ronaldo trascina il Portogallo (Di domenica 5 giugno 2022) Intensa serata per la Nations League di Calcio. Nella League A, il Portogallo ha strapazzato la Svizzera con un sonoro 4-0 casalingo. Cristiano Ronaldo è stato il mattatore assoluto: al 15? ha servito l’assist per la rete di Carvalho e poi ha marcato una spettacolare doppietta tra 35? e 39?, mentre al 68? Cancelo ha arrotondato il punteggio. I lusitani si portano al comando del gruppo 2 insieme alla Repubblica Ceca, oggi capace di pareggiare con la la Spagna per 2-2: Pasek porta in vantaggio i padroni di casa al 4?, Gavi pareggia nel recupero del primo tempo, Kuchta va in rete al 66?, ma Martinez salva le Furie Rosse al 90?. Nella League B, invece, la Norvegia ha sconfitto la Svezia in trasferta per ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Intensa serata per ladi. NellaA, ilha strapazzato la Svizzera con un sonoro 4-0 casalingo.è stato il mattatore assoluto: al 15? ha servito l’assist per la rete di Carvalho e poi ha marcato una spettacolare doppietta tra 35? e 39?, mentre al 68? Cancelo ha arrotondato il punteggio. I lusitani si portano al comando del gruppo 2 insieme alla, oggi capace di pareggiare con la laper 2-2: Pasek porta in vantaggio i padroni di casa al 4?, Gavi pareggia nel recupero del primo tempo, Kuchta va in rete al 66?, ma Martinez salva le Furie Rosse al 90?. NellaB, invece, la Norvegia ha sconfitto la Svezia in trasferta per ...

Advertising

Gazzetta_it : Juve in ansia per #Vlahovic: ha la pubalgia, cura Juve per ripartire al top - sportface2016 : #NationsLeague, i risultati: #Spagna frena con #Gavi record. #Ronaldo show contro la #Svizzera - sportface2016 : Le pagelle di #PortogalloSvizzera 4-0: #NationsLeague 2022/2023. #CristianoRonaldo e #Cancelo protagonisti - ParliamoDiNews : Nations League, Italia Ungheria: dove si gioca, quando e biglietti della partita #calcio #5giugno - FalcionelliFede : RT @AIA_it: Sono numerose le designazioni internazionali che vedono impegnati, in questi giorni, #arbitri, assistenti e #VAR italiani. Al s… -