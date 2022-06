Calcio: Nations League. Italia - Ungheria, arbitra lo svizzero Scharer (Di domenica 5 giugno 2022) Martedì al Dino Manuzzi di Cesena la gara valida per la seconda giornata di Nations League ROMA - Sarà lo svizzero Sandro Scharer a dirigere Italia - Ungheria, match valido per la seconda giornata di ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) Martedì al Dino Manuzzi di Cesena la gara valida per la seconda giornata diROMA - Sarà loSandroa dirigere, match valido per la seconda giornata di ...

