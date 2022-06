Cagliari, Andreazzoli fuori dalla corsa alla panchina. Il punto (Di domenica 5 giugno 2022) Il nuovo allenatore del Cagliari non sarà Aurelio Andreazzoli. L’ex tecnico dell’Empoli fuori dalla corsa per la panchina Tempo di riflessioni in casa Cagliari per il nuovo allenatore in panchina. Dopo il colloquio fra Stefano Capozucca e Fabio Liverani, la situazione è decisamente più chiara. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Aurelio Andreazzoli è ormai fuori dalla corsa. Ora, per la panchina rossoblù è una corsa a tre fra Daniele De Rossi, Liverani e Filippo Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022) Il nuovo allenatore delnon sarà Aurelio. L’ex tecnico dell’Empoliper laTempo di riflessioni in casaper il nuovo allenatore in. Dopo il colloquio fra Stefano Capozucca e Fabio Liverani, la situazione è decisamente più chiara. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Aurelioè ormai. Ora, per larossoblù è unaa tre fra Daniele De Rossi, Liverani e Filippo Inzaghi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

