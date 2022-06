Bremer Inter, i nerazzurri tornano alla carica con il Torino. L’offerta (Di domenica 5 giugno 2022) Bremer Inter, Marotta torna alla carica per il difensore brasiliano: i dettagli sulL’offerta dei nerazzurri per il difensore L’Inter è al lavoro con il Torino per portare Bremer alla corte di Inzaghi. Secondo il sito di Repubblica, infatti, oggi ci sono stati nuovi contatti tra i due club per il difensore brasiliano. Il Torino chiede 35 milioni, mentre l’Inter arriva a 25 al massimo. I nerazzurri potrebbero però inserire Pinamonti come contropartita. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 5 giugno 2022), Marotta tornaper il difensore brasiliano: i dettagli suldeiper il difensore L’è al lavoro con ilper portarecorte di Inzaghi. Secondo il sito di Repubblica, infatti, oggi ci sono stati nuovi contatti tra i due club per il difensore brasiliano. Ilchiede 35 milioni, mentre l’arriva a 25 al massimo. Ipotrebbero però inserire Pinamonti come contropartita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

