Boom mercato pet food: prevista crescita a doppia cifra entro il 2030 (Di domenica 5 giugno 2022) Il mercato del pet food risulta in grande sviluppo, in particolar modo, in vista degli anni a venire. Le prime indicazioni in merito giungono da Grand View Research, secondo cui a livello di mercato globale verrà superata quota 99 miliardi di dollari di fatturato entro la fine del 2022. Ma non è finita qui: stando a quanto indicato dallo stesso portale economico, si prevede che l’asset possa incrementare ulteriormente i propri ricavi, toccando i 139 miliardi entro il 2030 con una crescita annuale media composta del 4,4%. Nord America il mercato più fiorente. Quali prospettive? Restando in ottica globale, Fortune Business Insights realizza un approfondimento ad hoc secondo cui il Nord America detiene la quota di maggioranza del mercato ... Leggi su quifinanza (Di domenica 5 giugno 2022) Ildel petrisulta in grande sviluppo, in particolar modo, in vista degli anni a venire. Le prime indicazioni in merito giungono da Grand View Research, secondo cui a livello diglobale verrà superata quota 99 miliardi di dollari di fatturatola fine del 2022. Ma non è finita qui: stando a quanto indicato dallo stesso portale economico, si prevede che l’asset possa incrementare ulteriormente i propri ricavi, toccando i 139 miliardiilcon unaannuale media composta del 4,4%. Nord America ilpiù fiorente. Quali prospettive? Restando in ottica globale, Fortune Business Insights realizza un approfondimento ad hoc secondo cui il Nord America detiene la quota di maggioranza del...

Advertising

ZonaBianconeri : RT @TheMattDP10: ??BOOM JUVENTUS | ARRIVA UNA GRANDE NOVITÀ DI MERCATO! - TheMattDP10 : ??BOOM JUVENTUS | ARRIVA UNA GRANDE NOVITÀ DI MERCATO! - Mariang50295139 : @super_caz @Mmmikisan1 @andradeufficial @matteo80890716 @iovogliocredere @MT_Meli_ Non sono Ciccio. L’Italia e l’Eu… - vitoreggia62 : RT @AgencyGea: Gli italiani salgono sempre di più in sella e i dati lo confermano: sono 1.975.000 le #biciclette vendute nel 2021. Leggi il… - AgencyGea : Gli italiani salgono sempre di più in sella e i dati lo confermano: sono 1.975.000 le #biciclette vendute nel 2021.… -