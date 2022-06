Bonomi,200 euro non risolvono problema,ridurre costo lavoro (Di domenica 5 giugno 2022) "E' innegabile che i redditi sottoi 35 mila euro stanno soffrendo. Allora dobbiamo intervenire in modo serio. E non è con i 200 euro una tantum che si risolve il problema, perchè con una bolletta sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 5 giugno 2022) "E' innegabile che i redditi sottoi 35 milastanno soffrendo. Allora dobbiamo intervenire in modo serio. E non è con i 200una tantum che si risolve il, perchè con una bolletta sono ...

