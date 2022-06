Bonomi (Confindustria) contro Orlando: «Salario minimo? I nostri contratti sono tutti oltre i 9 euro all’ora» (Di domenica 5 giugno 2022) Prosegue lo scontro a distanza tra il ministro del Lavoro Andrea Orlando e Carlo Bonomi. Quest’oggi il presidente di Confindustria, ospite al Festival dell’Economia di Trento, è tornato sul tema del Salario minimo, spiegando che «il tema dei salari non è di pertinenza di Confindustria, perché i nostri contratti sono tutti oltre i 9 euro l’ora, quindi non siamo né contrari e nemmeno a favore: il tema del Salario minimo è come verrà costruito». Nei giorni scorsi, il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao aveva punzecchiato gli industriali di Assolombarda, sollecitandoli a «pagare di più i giovani, senza fare discriminazioni di ... Leggi su open.online (Di domenica 5 giugno 2022) Prosegue lo sa distanza tra il ministro del Lavoro Andreae Carlo. Quest’oggi il presidente di, ospite al Festival dell’Economia di Trento, è tornato sul tema del, spiegando che «il tema dei salari non è di pertinenza di, perché ii 9l’ora, quindi non siamo né contrari e nemmeno a favore: il tema delè come verrà costruito». Nei giorni scorsi, il ministro dell’Innovazione Vittorio Colao aveva punzecchiato gli industriali di Assolombarda, sollecitandoli a «pagare di più i giovani, senza fare discriminazioni di ...

