Bon Jovi, morto il bassista Such: aveva 70 anni (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) - Alec John Such, il primo bassista della band fondata da Bon Jovi, è morto all'età di 70 anni. Il decesso del musicista è stato annunciato da Jon Bon Jovi con un post sui social. Such era nato il 14 novembre 1941 e aveva fatto parte della band sin dall'inizio, nei primi anni '80. Il bassista aveva lasciato il gruppo nel 1994. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) - Alec John, il primodella band fondata da Bon, èall'età di 70. Il decesso del musicista è stato annunciato da Jon Boncon un post sui social.era nato il 14 novembre 1941 efatto parte della band sin dall'inizio, nei primi'80. Illasciato il gruppo nel 1994.

