Bombardato il monastero della Santa Dormizione. L’ira di Zelensky

Leggi su 361magazine

(Di domenica 5 giugno 2022) : “Gli occupanti sapevano che c’erano civili” La guerra che la Russia ha scatenato in Ucraina continua a distruggere anche il patrimonio storico, artistico e culturale del paese. Dopo la distruzione del teatro di Mariupol, è la volta di un. Si tratta de l’antica struttura lignea di Tutti i Santi, nel complesso del Sviatohirsk Lavra. In particolare a prendere fuoco è stato uno dei più noti monasteri ortodossiregione di Donetsk. «Un altro crimine commesso dai barbari russi, i quali non hanno alcun rispetto per il sacro», ha scritto su Facebook Yuri Kochevenko, un ufficiale dell’esercito ucraino, che ha accompagnato la notizia con delle foto. Il governo di Kiev ha confermato il bombardamento, aggiungendo che la struttura ospitava civili. Attualmente i profughi sarebbero 300. Leggi anche: MILANO, 15ENNE SFREGIATO AL VISO DA DUE RAPINATORI ...