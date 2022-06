Bollo auto | che succede se non lo paghi | sanzioni | cosa si rischia

(Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Chese non si paga ilsie a quanto ammontano le? E poi si può circolare? Il“va pagato annualmente e in un’unica soluzione – ricorda La Legge per Tutti – La scadenza coincide con la fine del mese di immatricolazione del veicolo. È tuttavia prevista una tolleranza: si può cioè pagare, senza subire, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui ilè dovuto”. “Ilè un’imposta regionale, per quanto la normativa generale è dettata dallo Stato. Le Regioni sono quindi titolate alla riscossione del tributo – spiega il portale di diritto – Fanno eccezione solo le Regioni Friuli Venezia ...

Attenzione al. In rete sta circolando da alcuni giorni la notizia che dal 31 ottobre 2022 non sarà più necessario pagare ildella propriao del proprio mezzo, ma è una bufala. La notizia ...Ma a quale prezzo Consumo meno carburante, pago meno il, entro nelle aree chiuse Vero, ma ... Supersportive ibride: un'come la Toyota GR 86, ma con boost elettrico UNA SPORTIVA (PLUG - IN)...Sul bollo auto del 2022, vediamo perché il 31 ottobre prossimo potrebbe essere, in tutto e per tutto, una data trappola. In quanto molte regioni italiane, in tal caso, offrono l’esenzione pluriennale ...Insomma fate molta attenzione alle fake news sul bollo auto, potrebbero costarvi una pesante multa Dunque non ci sarà alcun addio al bollo auto il prossimo 31 ottobre, la tassa automobilistica resta e ...