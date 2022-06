Advertising

sole24ore : ??#PaoloScaroni è intervenuto al @economicsfest sul tema dell'#energia: 'La colpa è degli italiani. Si oppongono a q… - AngeloCiocca : Benzina di nuovo a 2 euro a litro, prezzo di luce e gas alle stelle. Chi le paga le bollette agli italiani? Quando… - varljien : Bollette: sì italiani a sacrifici, non su aria condizionata - Quello che mi preoccupa è che nessuno vi risponda. Il… - ioloraccolgo : Bollette: sì italiani a sacrifici, non su aria condizionata - iconanews : Bollette: sì italiani a sacrifici, non su aria condizionata -

iLoveTrading

... sacrifici sì, ma non su condizionatore e riscaldamento, secondo una ricerca di Changes Unipol elaborata da Ipsos su come si stanno modificando comportamenti e attitudini deglinella ...La notizia arriva in un momento in cui glistanno già affrontando un altro grave problema: il caroche, in alcuni casi, hanno consumato tutta la pensione. E c'è già chi al Governo ... Caro bollette: gli italiani scoprono il vero trucco per risparmiare, “che salvezza!” (ANSA) - ROMA, 05 GIU - Il 93% degli italiani si dice già attivo o intenzionato ad adottare comportamenti virtuosi di risparmio energetico: sacrifici sì, ma non su condizionatore e riscaldamento, ...La notizia arriva in un momento in cui gli italiani stanno già affrontando un altro grave problema: il caro bollette che, in alcuni casi, hanno consumato tutta la pensione. E c’è già chi al Governo ...