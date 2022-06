“Boiler Summer Cup” | come nasce e come combattere l’ultima assurda tendenza su Tik Tok

(Di domenica 5 giugno 2022) Di recente un nuovo trend è spopolato tra i giovani, in particolare su TikTok: si tratta dellacup. Stando alle “regole”, dovrebbe partire il 21 giugno ma, cercando sui social, è già possibile trovare qualche video della sua esecuzione e, di replica, moltissime risposte da persone indignate. La sfida consiste nell’approcciare coloro che in modo assolutamente disgustoso vengono definite “”, ovvero ragazze sovrappeso, e, in base al loro peso e al livello di seduzione conquistata (quindi fino al punteggio massimo ottenuto mediante un rapporto sessuale), guadagnare punti. Le vittime sono generalmente consenzienti, ma è fondamentale che non sappiano di essere filmate e di essere parte di questa challenge (lo scopriranno solo una volta che il loro video diventerà di dominio pubblico). Quali sono state le ...

giovwastaken : @Antismo2 facciamo la boiler summer cup - mozzozozzo1311 : Più che la boiler summer cup farò la microcervelli summer cup, tanto è la costante tra il boiler e dua lipa. - heyimlavale : partiamo dal presupposto che non mi è mai piaciuto trattare argomenti come il peso e il fisico, oggi sono uscita co… - _spideysweb : A Milano la boiler summer cup la fanno così - samu41cazzo : @signordominic almeno vinco la boiler Summer cup -

Una deplorevole challenge è divenuta virale su TikTok. È la "cup" e nel mirino dai giovani, ancora una volta, sono le ragazze in sovrappeso. Adescarne una con un peso maggiore e condividere 'il bacio di prova' sulla piattaforma: questo l'ultimo ...Recentemente è divenuta virale su TikTok la 'cup', una deplorevole challenge - sottolinea Consulcesi in una nota - che mette nel mirino ancora una volta le ragazze in sovrappeso. ...Peso e forma fisica sono sempre più motivo di malessere psicologico, soprattutto tra i più giovani che sui social media si trovano a confrontarsi con modelli di magrezza spesso patologica. Per far fro ...L'obiettivo è trovare una ragazza sovrappeso in discoteca, adescarla per finta, filmarla e condividere il video su TikTok. Alcuni ragazzi hanno trovato divertente questo ...