Bernardeschi: il Napoli fa sul serio, ingaggio importante e ruolo da protagonista (Di domenica 5 giugno 2022) Il Napoli va avanti con il calciomercato e pensa a Federico Bernardeschi per rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il giocatore di 28 anni di Carrara ha concluso la sua avventura alla Juventus e si libera a parametro zero. Un’occasione importante per De Laurentiis che ha ammesso di trattare Bernardeschi in prima persona, precisando però che per concludere l’operazione ci dovrà essere anche l’avallo di Spalletti. In queste settimane il Napoli ha sentito l’agente del giocatore e la trattativa si è fatta sempre più importante. Ora potrebbe decollare, dato che Bernardeschi è stato tagliato da Mancini per la Nations League, dopo la bruttissima prestazione fatta registrare con l’Argentina. Bernardeschi al Napoli: le ultime notizie Il ... Leggi su napolipiu (Di domenica 5 giugno 2022) Ilva avanti con il calciomercato e pensa a Federicoper rinforzare la rosa di Luciano Spalletti. Il giocatore di 28 anni di Carrara ha concluso la sua avventura alla Juventus e si libera a parametro zero. Un’occasioneper De Laurentiis che ha ammesso di trattarein prima persona, precisando però che per concludere l’operazione ci dovrà essere anche l’avallo di Spalletti. In queste settimane ilha sentito l’agente del giocatore e la trattativa si è fatta sempre più. Ora potrebbe decollare, dato cheè stato tagliato da Mancini per la Nations League, dopo la bruttissima prestazione fatta registrare con l’Argentina.al: le ultime notizie Il ...

