Beautiful anticipazioni | Liam si costituirà dopo l’incidente che ha causato la morte di Vinny?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 5 giugno 2022) Curiosi di sapere che cosa succederà nella nuova puntata di? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della puntata di domani, 6 giugno 2022. Pronti per le? Come avrete visto, in questo fine settimana è successo davvero di tutto e non sono mancati i colpi di scena. Chi mai avrebbe pensato di assistere a un incidente stradale e chi mai avrebbe pensato che al volante della macchina ci sarebbe stato, che per una serie di fatali coincidenze, ha investito? Come andrà a finire questa vicenda? Bill come ha già fatto in passato, ha deciso di trasgredire, di non chiamare i soccorsi e le forze dell’ordine eovviamente, ha subito le conseguenze del gesto di suo padre. Come andrà a finire questa storia, si scoprirà che è stato ...