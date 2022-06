Battaglia a Severodonetsk, difensori ucraini: “Controlliamo metà città” (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Si combatte a Severodonetsk. Serhiy Hayday, il capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, dice che ci sono “buone notizie” dalla città dell’Ucraina che da settimane è sotto i bombardamenti russi. In un post sul suo canale Telegram, Hayday afferma: “Le nostre forze armate hanno ripulito metà della città, adesso davvero controllata dai nostri difensori”. La scorsa settimana, Hayday aveva detto che le forze russe detenevano circa l’80% di Severodonetsk, ma da allora le forze ucraine hanno recuperato parti della città nei combattimenti di strada. Hayday dice che si aspetta che le forze russe raddoppino i loro sforzi per conquistare la città nei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante. “Non hanno altre tattiche”, ha ... Leggi su italiasera (Di domenica 5 giugno 2022) (Adnkronos) – Si combatte a. Serhiy Hayday, il capo dell’amministrazione militare della regione di Luhansk, dice che ci sono “buone notizie” dalladell’Ucraina che da settimane è sotto i bombardamenti russi. In un post sul suo canale Telegram, Hayday afferma: “Le nostre forze armate hanno ripulitodella, adesso davvero controllata dai nostri”. La scorsa settimana, Hayday aveva detto che le forze russe detenevano circa l’80% di, ma da allora le forze ucraine hanno recuperato parti dellanei combattimenti di strada. Hayday dice che si aspetta che le forze russe raddoppino i loro sforzi per conquistare lanei prossimi giorni usando l’artiglieria pesante. “Non hanno altre tattiche”, ha ...

