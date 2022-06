“Batman | un’autopsia” | thriller psicologico e cupo da ascoltare tutto d’un fiato

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 giugno 2022) Titolo originale:: Unburied Regia: Matteo Quinzi e Marco Ferrarini Durata: 30’ circa per 10 puntate Genere:Interpreti: Claudio Santamaria, Nicola Pistoia, Saverio Raimondo, Mariagrazia Cucinotta, Michela Giraud, Dario Bressanini Valutazione su Spotify: 4.7/10 Bruce Wayne (Claudio Santamaria) è un patologo forense in servizio al Gotham City Hospital che, fatta eccezione per una serie di cadaveri con cui spesso si immedesima, non ha stretto molti legami, né sul posto di lavoro né nella vita privata. La città in cui vive, parallelamente, viene sconvolta dall’arrivo di un killer misterioso che i giornali chiamano “Mietitore” (Saverio Raimondo) per via della crudele e razionale precisione con cui asporta gli organi delle vittime per poi cibarsene. Proprio al dottor Wayne toccherà esaminare una delle tante vittime dell’assassino, ma questi a ...