Baseball, Serie A 2022: Fortitudo ancora imbattuta, cade Parma (Di domenica 5 giugno 2022) La Fortitudo Bologna è continua ad essere l'unica squadra del Campionato di Serie A di Baseball ad essere ancora imbattuta. Nella seconda giornata della poule scudetti, caratterizzata da quattro doppi incontri, la compagine emiliana ha confermato il suo stato di grazia, consolidando la testa della classifica a punteggio pieno. I bolognesi hanno archiviato in scioltezza la pratica Horta di Godo chiudendo le due dispute con il risultato di 3-11 e 0-2; brilla inoltre anche San Marino, abile a riprendersi dopo la sconfitta di ieri trovando la vittoria contro Collecchio per 12-2 e 8-0. cade invece per la seconda volta in questa poule Parma, alle prese con un gagliardo Nettuno. Nello specifico i laziali sono riusciti ad regolare gli emiliani grazie a un avvio scoppiettante, ...

