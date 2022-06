Advertising

sportli26181512 : Bale: 'Ho tante offerte': Dopo aver terminato la sua esperienza al Real Madrid, Gareth Bale sta valutando le opzion… - infoitsport : Real Madrid, Bale annuncia: “Non penso al ritiro, ho tante offerte” - CalcioPillole : Gareth #Bale non ha nessuna intenzione di ritirarsi: di seguito le sue parole sul futuro. - sportli26181512 : Bale futuro ancora incerto 'ma ho tante offerte': (ANSA) - ROMA, 05 GIU - L'addio al Real pochi giorni fa con una l… - CalcioNews24 : #Bale fa chiarezza sul proprio futuro -

In Spagna non scartano nemmeno l'ipotesi del ritiro dal calcio, maha assicurato che se vorrà continuare non avrà problemi: "Ho davveroofferte". Un pensiero poi per quanto sta accadendo ...... rivelando di aver ricevuto diverse offerte Dopo l'addio al Real Madrid, Garethha parlato in conferenza stampa dal ritiro del Galles del suo futuro. LE PAROLE - "Ho davveroofferte, ma ...Gareth Bale, esterno gallese ormai ex Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della sua Nazionale. Il forte esterno ha fatto il punto sul proprio futuro annunciando di non avere nessun ...Il fluidificante gallese, classe 1989, vuole rimettersi in gioco altrove dopo l'esperienza blancos... l'idea di appendere gli scarpini al chiodo non sarebbe contemplata assolutamente.