Bale futuro ancora incerto ' ma ho tante offerte'

(Di domenica 5 giugno 2022) L'addio al Real pochi giorni fa con una lettera di ringraziamento e gratitudine, ora la corsa per volare ai prossimi mondiali e untutto da scrivere. Gareth, 32 anni, non hasvelato ...

Il mio futuro non dipenderà da questa partita. Non mi ritiro, credo sia improbabile e ho anche tantissime offerte'. Così Gareth Bale, capitano del Galles, che sfiderà la formazione ucraina nella finale playoff per la qualificazione ai Mondiali.