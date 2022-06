Attacco russo a Kiev | il momento delle esplosioni nella periferia a sud-est della città – Video

(Di domenica 5 giugno 2022) Una persona è rimasta ferita questa mattina in seguito alleche hanno colpito i distretti di Darnytsky e Dniprovskycapitale ucraina: lo ha reso noto il sindaco, Vitali Klitschko. Da parte sua, lo stato maggiore dell’esercito ucraino ha scritto sulla sua pagina Facebook che “l’aggressore continua a lanciare missili e condurre attacchi aerei sulle infrastrutture militari e civili del nostro Paese, in particolare a”. L’missilistico lanciato dalle forze russe su, ha precisato Serhiy Leshchenko, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, “mirava alle infrastrutture ferroviarie”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

