Atletica | Dosso quarta nei 100 metri a Chorzow | Ponzio sesto nel peso

Quarto posto per Zaynab Bosso nei 100 metri a Chorzow (Polonia). Nella tappa Gold del Continental Tour, l'azzurra non riesce a migliorare il piazzamento di pochi giorni prima a Bydgoszcz e deve arrendersi a Swoboda, Ray e Kielbasinska. Per lei un 11.42 lontano dal personale di Savona (11.19). L'obiettivo è quello di battere il record di 11.14 stabilito da Manuela Levorato, ma per farlo servirà una seconda fase decisamente migliore, ovviamente confermandosi nei 50 metri iniziali. Nel peso, invece, Nick Ponzio deve accontentarsi del sesto posto con 20.68. La vittoria va al neozelandese Walsh con (22.31), che precede l'americano Kovacs (22.00). Infine, nel martello sorride la Polonia. Ad imporsi sono infatti Wojciech Nowicki (81,58) e Anita Wlodarczyk (75,76).

