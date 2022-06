Atletica | Diamond League | Warholm si infortuna! Thompson stampa 10 83 | Desalu 3° sui 200 | Bellò quarta

(Di domenica 5 giugno 2022) A Rabat (Marocco) è andata in scena latappa della2022, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. Il momento clou del giorno è l’infortunio di Karsten, il dominatore indiscusso dei 400 ostacoli. Dal punto di vista tecnico va rimaricata la miglior prestazione mondiale stagionale di Soufiane El Bakkali sui 3000 siepi. Da annotare anche il bel 10.83 siglato da Elaine-Herah sui 10.83 e il terzo posto del nostro Faustosui 200 metri, senza dimenticarsi del sigillo di Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo. Di seguito tutti i risultati della serata in terra africana, il prossimo appuntamento sarà il Golden Gala di Roma il prossimo 9 giugno. RISULTATI2022 ...

Advertising

zazoomblog : Atletica Fausto Desalu 3° sui 200 metri in Diamond League: 20.54 a Rabat vince Bednarek - #Atletica #Fausto… - sportface2016 : #Atletica, #DiamondLeague: #Vallortigara sesta nel salto in alto, #Desalu terzo all'esordio stagionale nei 200 - RSIsport : ????????? A Rabat, nel secondo appuntamento di Diamond League, Ajla Del Ponte chiude 5a nei 100m - GuidaTVPlus : 05-06-2022 20:00 #RaiSport+ Atletica Leggera - Diamond League 2022, 4a tappa: Meeting di Rabat #Atleticaleggera - Nicola89144151 : Carissimi, quale o quali eventi sportivi seguirete stasera? - 20:00 Atletica: Diamond League Rabat (Rai Sport e Sk… -

Elena Vallortigara (Carabinieri) non va oltre il sesto posto nel salto in alto nella quarta tappa della WandaLeague a Rabat in Marocco. La saltatrice veneta si è fermata a 1,90, confermando la misura della scorsa settimana, a due centimetri dallo stagionale del debutto di Arezzo (1,92). La vicentina ......VEDERE L'EVENTO La diretta tv dellaLeague Rabat 2022 viene affidata a Rai Sport: la televisione di stato ha acquistato i diritti per trasmettere anche questa tappa del circuito di, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58: Per oggi è tutto, grazie per avwerci seguito e appuntamento a giovedì sera per il Golden Gala, quinto appuntamento della Diamond League. Buona serata!Tre azzurri nella quarta tappa della Wanda Diamond League a Rabat, in Marocco: Fausto Desalu (Fiamme Gialle) nei 200, Elena Vallortigara (Carabinieri) nell’alto, Elena Bellò (Fiamme Azzurre) negli 800 ...