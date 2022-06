Argentina, Di Maria: “Futuro? Non ho ancora deciso, voglio che la mia famiglia sia felice” (Di domenica 5 giugno 2022) Angel Di Maria è intervenuto ai microfoni di TyC Sports al termine dell’amichevole Argentina-Estonia, finita 5-0 grazie ad un pokerissimo di Leo Messi. “Attualmente non ho deciso nulla riguardo il mio Futuro. Ho già vestito le maglie di grandi club e la mia famiglia è pronta a seguirmi ovunque. La mia priorità è trovare un luogo in cui sia io che la mia famiglia possiamo essere felici. Vediamo cosa accadrà“. Queste le parole del Fideo, in uscita dal Psg e pezzo pregiato di questa finestra di calciomercato estiva. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 5 giugno 2022) Angel Diè intervenuto ai microfoni di TyC Sports al termine dell’amichevole-Estonia, finita 5-0 grazie ad un pokerissimo di Leo Messi. “Attualmente non honulla riguardo il mio. Ho già vestito le maglie di grandi club e la miaè pronta a seguirmi ovunque. La mia priorità è trovare un luogo in cui sia io che la miapossiamo essere felici. Vediamo cosa accadrà“. Queste le parole del Fideo, in uscita dal Psg e pezzo pregiato di questa finestra di calciomercato estiva. SportFace.

Advertising

Azzurri : ?????????????????????? ???????? #ItaliaArgentina 0??-3?? ?? La. Martinez 29’, Di Maria 45’+1, Dybala 90'+4 ?? A Wembley gli… - IFTVofficial : Probable Lineups for Italy vs Argentina ITA ????: Gigio; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pessina, Jorginho,… - SquawkaNews : Italy XI: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Jorginho, Pessina, Barella; Bernardeschi, Raspadori,… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ARGENTINA - Di Maria: 'Futuro? Ancora non ho deciso nulla, cerco un posto dove la mia famiglia può essere felice' https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ARGENTINA - Di Maria: 'Futuro? Ancora non ho deciso nulla, cerco un posto dove la mia famiglia può essere felice' https… -