Aprilia - Ducati | derby d' Italia a Barcellona - Sport - quotidiano net

Advertising

rtl1025 : ?? 'E' stata una lotta sui centesimi tra #Ducati e #Aprilia. L'ha spuntata il pilota dell'Aprilia, ma si tratta davv… - dianatamantini : ORARI TV - GP Catalunya, Aprilia-Ducati è battaglia. Tutti gli orari TV e streaming del GP, differita su TV8. - corsedimoto : ORARI TV - GP Catalunya, Aprilia-Ducati è battaglia Tutti gli orari TV e streaming del GP, differita su TV8, Highli… - Daniele20052013 : Aprilia-Ducati, braccio di ferro italiano nella MotoGP -

Una sfida tra. Noale contro Borgo Panigale. Ma la RS - GP ha "qualcosa in più". Per l'esattezza 31 millesimi. Che valgono la seconda pole stagionale (dopo l'Argentina) per Aleix ......del Montmelò la pole position è dell'e di Aleix Espargarò, che chiude con il tempo record di 1'38 742, miglior giro assoluto. Alle spalle dello spagnolo c'è Francesco Bagnaia con la, ...E’ un derby d’Italia la pole. Una sfida tra Aprilia e Ducati. Noale contro Borgo Panigale. Ma la RS-GP ha "qualcosa in più". Per l’esattezza 31 millesimi. Che valgono la seconda pole stagionale (dopo ...Fila: 1. Aleix Espargaro (Aprilia); 2. Bagnaia (Ducati); 3. Quartararo (Yamaha); Fila: 4. Zarco (Ducati Pramac); 5. Di Giannantonio (Ducati Gresini); 6. Martin (Ducati Pramac); Fila: 7. Rins (Suzuki ...