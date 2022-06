Ancora tre giorni di disagi sulla linea ferroviaria ad alta velocità tra Napoli e Roma (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - È stata dissequestrata, come anticipato ieri dall'AGI, l'area dell'incidente ferroviario avvenuto nella galleria della Serenissima, a Roma. L'atto è stato notificato dai pm della Capitale.Tolti dunque i 'sigilli' ai binari: nelle prossime ore l'infrastruttura ferroviaria - grazie ai tecnici Rfi - potrà tornare alla normalità, così come la circolazione. Restano invece sotto sequestro un pezzo di rotaia deformato che verrà tagliato e asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore. Dissequestrate anche le relative 11 carrozze dei viaggiatori. Intanto i pm della Capitale in relazione all'incidente che ha visto protagonista un treno 9311 della Torino-Napoli hanno aperto un procedimento per delitti colposi di pericolo, articolo 450 del codice penale, a carico ... Leggi su agi (Di domenica 5 giugno 2022) AGI - È stata dissequestrata, come anticipato ieri dall'AGI, l'area dell'incidente ferroviario avvenuto nella galleria della Serenissima, a. L'atto è stato notificato dai pm della Capitale.Tolti dunque i 'sigilli' ai binari: nelle prossime ore l'infrastruttura- grazie ai tecnici Rfi - potrà tornare alla normalità, così come la circolazione. Restano invece sotto sequestro un pezzo di rotaia deformato che verrà tagliato e asportato per consentire ulteriori verifiche, il locomotore posteriore danneggiato e deragliato e il locomotore anteriore. Dissequestrate anche le relative 11 carrozze dei viaggiatori. Intanto i pm della Capitale in relazione all'incidente che ha visto protagonista un treno 9311 della Torino-hanno aperto un procedimento per delitti colposi di pericolo, articolo 450 del codice penale, a carico ...

