Amministrative | ' Foggetta | reinventeremo Sesto stando vicino alle persone'

(Di domenica 5 giugno 2022) Milano, 5 giu.(Adnkronos) - Si chiama 'Reinventiamo' il manifesto politico con il quale Michelee la coalizione di centrosinistra si preparano ad affrontare le prossime elezioniche lo vedranno contrapposto al sindaco uscente della Lega, Roberto Di Stefano. Un programma che punta a riavvicinare i cittadini all'Amministrazione rivolgendo grande attenzione ai servizi alla persona, come l'educazione, la salute, la casa e tutti quei servizi che dovrebbero fornire supporto in particolare a chi è più in difficoltà. "Su infanzia e disabilità, ad esempio -spiega- abbiamo tante idee nuove da costruire, partendo dalla base di quelli che sono stati i grandi servizi di. Temi come l'educazione e l'attenzione alla disabilità, ad esempio, costituiscono da sempre un ...