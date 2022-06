Amadeus | il brutto trauma che gli ha condizionato la vita davvero assurdo

(Di domenica 5 giugno 2022)è oggi uno dei presentatori più amati, pronto a tornare alla guida del Festival di Sanremo per la quarta edizione consecutiva. Anche per lui, però, lanon è stata sempre rose e fiori. Solo ora ha parlato di un suo vecchio problema di salute. Il Festival di Sanremo 2022, terza edizione consecutiva da lui condotta, è solo l’ultimo dei successi di, che sarà alla guida della kermesse canora fino al 2024. Questo gli permetterà così di essere al timone della manifestazione per ben cinque anni, al pari di altre due colonne della nostra Tv, Mike Bongiorno (dal 1963 al 1967) e di Pippo Baudo (dal 1992 al 1996). Grazie a questo ennesimo fiore all’occhiello nella sua carriera Amedeo Sebastiani, questo il suo vero nome, è riuscito a entrare ancora di più nel cuore del pubblico, che già lo amava grazie ai ...

Advertising

Nel gennaio del 1770, WolfgangMozart, appena quattordicenne, vi tenne un memorabile ... accogliendo adunanze cittadine e assemblee, oppure adibirlo a mercato in caso ditempo. ...... con il quale ha dato vita alla famosa colonna sonora 'Il buono, ile il cattivo'. 'Io e ... Si vide superare dadi Milos Forman; battuto solo dal divino Mozart (compositore delle musiche ...Amadeus è oggi uno dei presentatori più amati, pronto a tornare alla guida del Festival di Sanremo per la quarta edizione consecutiva. Anche per lui, però, la vita non è stata sempre rose e fiori. Sol ...