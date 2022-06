Alle amministrative il centro si presenta in ordine sparso (Di domenica 5 giugno 2022) Italia Viva, Azione e Più Europa si presentano assieme in poche città, e non sembrano avere piani comuni in vista delle politiche del 2023 Leggi su ilpost (Di domenica 5 giugno 2022) Italia Viva, Azione e Più Europa sino assieme in poche città, e non sembrano avere piani comuni in vista delle politiche del 2023

Mov5Stelle : ? INSIEME POSSIAMO FARE LA DIFFERENZA ? Abbiamo bisogno del tuo sostegno e della tua partecipazione, questa si chia… - _Nico_Piro_ : hanno proclamato la Repubblica Popolare di Lughansk e quella di Donetsk, controllando circa metà degli oblast (le r… - QueenofSorrow75 : 5 referendum + la scheda per le amministrative. Uscirò dal seggio alle 8 di mattina. Ma io non ce la faccio, sono… - gemin_steven98 : RT @ilpost: Alle amministrative il centro si presenta in ordine sparso - TitiCasati : @Mov5Stelle Insieme non riusciamo a fare la differenziata ??. Alle amministrative il 12 giugno, se ami il tuo paese, non votarci. -