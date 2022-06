Allarme pesce contaminato: solo in questo esemplare sono presenti ben 17 farmaci. (Di domenica 5 giugno 2022) Arriva come una doccia fredda questo nuovo Allarme e riguarda il pesce contaminato. Questa volta non si tratta di mercurio o di microplastiche, ma di sostanze molto più preoccupanti! A diffondere la notizia in Italia è GreenMe, nota rivista telematica di settore, sempre pronta a difendere la salute nostra e del pianeta! Ma di cosa si tratta? Cosa è successo? Gli scienziati americani hanno voluto analizzare un pesce molto diffuso nelle acqua dell’oceano Atlantico: il bonefisch, o Albula Vulpes. La Florida International University in collarborazione con l’Università svedese di Umeå e gli esperti del Bonefish & Tarpon Trust, ha condotto una ricerca continua a partire dal 2018 per motivare il declino della specie. Cosa ha scoperto? Vediamolo insieme! Allarme pesce ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 5 giugno 2022) Arriva come una doccia freddanuovoe riguarda il. Questa volta non si tratta di mercurio o di microplastiche, ma di sostanze molto più preoccupanti! A diffondere la notizia in Italia è GreenMe, nota rivista telematica di settore, sempre pronta a difendere la salute nostra e del pianeta! Ma di cosa si tratta? Cosa è successo? Gli scienziati americani hanno voluto analizzare unmolto diffuso nelle acqua dell’oceano Atlantico: il bonefisch, o Albula Vulpes. La Florida International University in collarborazione con l’Università svedese di Umeå e gli esperti del Bonefish & Tarpon Trust, ha condotto una ricerca continua a partire dal 2018 per motivare il declino della specie. Cosa ha scoperto? Vediamolo insieme!...

Advertising

infoitinterno : Attenzione al pesce al Supermercato – l’allarme lanciato da varie associazioni di pesca - giannelio : Proteste dei pescatori contro il caro-#carburante? Metà del pesce in commercio ora è straniero: 'Non solo congelato… - ilgiornale : Il caro gasolio mette in ginocchio i pescatori italiani e fa crescere le importazioni a scapito della qualità. L’al… - Bianca34874951 : RT @Libero_official: Proteste dei pescatori contro il caro-#carburante? Metà del pesce in commercio ora è straniero: 'Non solo congelato, i… - catesi79 : RT @Libero_official: Proteste dei pescatori contro il caro-#carburante? Metà del pesce in commercio ora è straniero: 'Non solo congelato, i… -