Albano lancia la bomba: "Io e Romina torniamo insieme". Fan in delirio. Galeotta la festa della figlia

Nelle ultime ore Albano Carrisi ha spiazzato tutti con un annuncio inaspettato. Il cantante pugliese ha riacceso le speranza di tutti i fan che da tantissimi anni ormai sperano in un loro ritorno di fiamma. L'uomo ha dichiarato di amare ancora l'ex moglie, scopriamo cos'è successo alla festa della figlia Romina. È da tempo, ormai, che giornali e talk shows alimentano questo gossip. La coppia, inoltre, si è ormai consolidata sempre di più dal punto di vista professionale, continuando ad esibirsi insieme in tutto il mondo. Albano ha, in realtà, sempre sottolineato che questo ritorno di fiamma era da escludere e che la sua volontà era quella di rimanere con l'attuale compagna. Nonostante la relazione con Romina sia finita da un pezzo, i ...

