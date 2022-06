Al Bano parla del suo rapporto con Loredana Lecciso: «Abbiamo avuto momenti neri, ma oggi siamo più maturi» (Di domenica 5 giugno 2022) Al Bano e Loredana Lecciso pace fatta. La loro relazione, iniziata tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila, ha conosciuto alti e bassi, ma adesso sembra arrivata a un punto di equilibrio. «Loredana è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazione siamo allineati – ha dichiarato il cantante in un’intervista al settimanale Gente –. Questo le vale il mio massimo rispetto. La nostra vita comune è stata a fasi alterne, Abbiamo avuto momenti neri, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regala oggi un equilibrio e una dimensione più maturi». Al Bano non si è ... Leggi su blog.libero (Di domenica 5 giugno 2022) Alpace fatta. La loro relazione, iniziata tra la fine degli anni novanta e l’inizio dei duemila, ha conosciuto alti e bassi, ma adesso sembra arrivata a un punto di equilibrio. «è bella, intelligente, è la madre di due dei miei figli, è attenta, pratica e nella loro educazioneallineati – ha dichiarato il cantante in un’intervista al settimanale Gente –. Questo le vale il mio massimo rispetto. La nostra vita comune è stata a fasi alterne,, ma in tutto questo tempo mi sono piaciute la sua solidità e la voglia di famiglia. Questa evoluzione ci regalaun equilibrio e una dimensione più». Alnon si è ...

