Al Bano e Romina Carrisi, arriva la pace? La verità sul rapporto (Di domenica 5 giugno 2022) Al Bano non è solo un cantante di successo, in Italia e nel mondo, ma anche un papà molto premuroso. Eppure, non tutti i rapporti con la sua famiglia sono idilliaci, soprattutto quello che intrattiene con Romina Carrisi, la figlia avuta da Romina Power. Ecco come sono ad oggi i rapporti tra padre e figlia. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 5 giugno 2022) Alnon è solo un cantante di successo, in Italia e nel mondo, ma anche un papà molto premuroso. Eppure, non tutti i rapporti con la sua famiglia sono idilliaci, soprattutto quello che intrattiene con, la figlia avuta daPower. Ecco come sono ad oggi i rapporti tra padre e figlia. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ParliamoDiNews : Romina Carrisi: la scritta è oscena ma tutti la prendono a ridere | Imbarazzo per Al Bano e Romina #romina #carrisi… - infoitcultura : Romina Carrisi, la festa di compleanno a Roma: papà Al Bano sale sul palco e commuove tutti - walterclemmons : Al Bano & Romina Power - Sempre Sempre 1986 - SusanLCoen : RT @SusanLCoen: 'Ci Sarà' (There Will Be) de Al Bano y Romina Power - MadreRadio : Al Bano & Romina Power - Ci Sara -