Ai Mondiali ci va il Galles, sfuma il sogno dell'Ucraina (Di domenica 5 giugno 2022) È sfumato il sogno mondiale per l'Ucraina. La Nazionale allenata da Petrakov, e che da oltre cento giorni è vittima della guerra lanciata da Putin, è stata sconfitta 1-0 dal Galles. La Nazionale di Bale giocherà quindi i Mondiali 2022 in Qatar. Mancava dal 1958. Il gol decisivo è stato in realtà un autogol. Punizione di Gareth Bale, un insidioso tiro-cross su cui il capitano ucraino Yarmolenko ha avuto la sventura di tuffarsi e colpire di testa depositando la palla nella propria rete. L'Ucraina ha giocato bene, ha provato in ogni modo a pareggiare e può recriminare per un fallo in area ai danni di Yarmolenko ma il Var ha deciso che non era rigore. Non allo spagnolo Lahoz che lascia correre e non assegna il penalty. Il Galles ha colpito anche ...

