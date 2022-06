Agustina, Lautaro e il 'Coraje' il VIDEO messaggio social per l'apertura del ristorante a Milano FOTO (Di domenica 5 giugno 2022) Finalmente è tutto pronto e, come vi abbiamo raccontato per primi, la coppia composta da Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo è... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 giugno 2022) Finalmente è tutto pronto e, come vi abbiamo raccontato per primi, la coppia composta daMartinez eGandolfo è...

Advertising

calciomercatopp : Agustina, Lautaro e il 'Coraje' il VIDEO messaggio social per l'apertura del ristorante a Milano FOTO - sportli26181512 : Agustina, Lautaro e il 'Coraje' il VIDEO messaggio social per l'apertura del ristorante a Milano FOTO: Finalmente è… - goyourownwayx : @Lorenzo11122 lautaro non credo a parte magari la sera, agustina credo sia più presente spero di sì se ci dovessi andare ahaha - mrharryhart : RT @marblackbluety: Il mio prossimo obiettivo nella vita è andare a mangiare nel ristorante di Agustina e Lautaro - TuttoSuMilano : Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martinez , apre un ristorante in Brera: mix argentino-mediterraneo -