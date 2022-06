Agnelli | si avvicina il terzino | ecco l’offerta

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 giugno 2022) La Juventus sembra ad un passo dal portare unalla corte di Allegri; andiamo a vedere la possibile offerta di. Una stagione complicata quella vissuta dalla Juventus che ha chiuso il campionato al quarto posto senza, però, mai essere stata realmente in corsa per lo scudetto, è uscita agli ottavi di Champions ed è stata battuta, dall’Inter, nelle due finali giocate. Per ripartire e tornare a dominare il calcio italiano, serve operare in modo preciso sul mercato con innesti mirati e di qualità. Uno degli obiettivi della dirigenza sembra essere ile, da questo punto di vista,potrebbe presentare una prima offerta per Molina. AnsafotoMolina ha disputato una stagione molto importante con l’Udinese, portando otto gol e cinque assist tra Serie A e coppa Italia. Un buon bottino per un giocatore ...