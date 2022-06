Affare Inter, proposto un centrocampista del Chelsea: operazione da 20 milioni di euro (Di domenica 5 giugno 2022) Il mercato estivo dell’Inter ha una vista verso Londra: diverse operazioni del club nerazzurro riguardano la capitale del Regno Unito e l’asse con essa non sembra essere finito qui. In particolare, da diverso tempo si parla di un eventuale ritorno di Romelu Lukaku a Milano. L’attaccante belga, protagonista a suon di gol dello scudetto vinto dall’Inter lo scorso anno, è in forza al Chelsea dove ha disputato una stagione abbastanza deludente. L’ex numero nove nerazzurro non è riuscito ad esprimere al massimo tutto il suo potenziale a causa anche di alcune divergenze con il tecnico Thomas Tuchel. Calciomercato Inter Loftus-Cheek L’operazione per il ritorno di Lukaku all’Inter è al momento complicata, poiché la nuova proprietà del Chelsea non vuole mandare via il ... Leggi su rompipallone (Di domenica 5 giugno 2022) Il mercato estivo dell’ha una vista verso Londra: diverse operazioni del club nerazzurro riguardano la capitale del Regno Unito e l’asse con essa non sembra essere finito qui. In particolare, da diverso tempo si parla di un eventuale ritorno di Romelu Lukaku a Milano. L’attaccante belga, protagonista a suon di gol dello scudetto vinto dall’lo scorso anno, è in forza aldove ha disputato una stagione abbastanza deludente. L’ex numero nove nerazzurro non è riuscito ad esprimere al massimo tutto il suo potenziale a causa anche di alcune divergenze con il tecnico Thomas Tuchel. CalciomercatoLoftus-Cheek L’per il ritorno di Lukaku all’è al momento complicata, poiché la nuova proprietà delnon vuole mandare via il ...

