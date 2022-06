Affare Inter | proposto un attaccante del Chelsea | operazione da 20 milioni di euro

(Di domenica 5 giugno 2022) Il mercato estivo dell’ha una vista verso Londra: diverse operazioni del club nerazzurro riguardano la capitale del Regno Unito e l’asse con essa non sembra essere finito qui. In particolare, da diverso tempo si parla di un eventuale ritorno di Romelu Lukaku a Milano. L’belga, protagonista a suon di gol dello scudetto vinto dall’lo scorso anno, è in forza aldove ha disputato una stagione abbastanza deludente. L’ex numero nove nerazzurro non è riuscito ad esprimere al massimo tutto il suo potenziale a causa anche di alcune divergenze con il tecnico Thomas Tuchel. CalciomercatoLoftus-Cheek L’per il ritorno di Lukaku all’è al momento complicata, poiché la nuova proprietà delnon ...

Advertising

SpazioInter : Calciomercato Inter, spunta un affare a sorpresa: offerto un attaccante delChelsea - - FootballAndDre1 : ?????????????? #LoftusCheek è stato offerto all’#Inter, che riflette decisamente sull’affare. Col passare del tempo il Che… - grafuio : RT @spondainter: ?????????????? LoftusCheek è stato offerto all’Inter, che riflette decisamente sull’affare. Col passare del tempo il Chelsea potr… - morristhetop : RT @spondainter: ?????????????? LoftusCheek è stato offerto all’Inter, che riflette decisamente sull’affare. Col passare del tempo il Chelsea potr… - spondainter : ?????????????? LoftusCheek è stato offerto all’Inter, che riflette decisamente sull’affare. Col passare del tempo il Chels… -

Da un punto di vista tecnico - tattico Inzaghi ha sicuramente più bisogno di Lukaku, ma l'... Il cileno però, prima di strappare il contratto che lo lega all'fino al 2023, vuole indviduare ...Negli ultimi tempi l'pare avere diversi interessi londinesi, tutti di colore blu. Dal Chelsea passa, infatti, un ... è stato offerto ai nerazzurri, che ora riflettono decisamente sull'. in ...In questo inizio giugno la Fiorentina lavora sul mercato anche per cercare un attaccante: la Nazione riporta alcune opzioni per l'attacco dei viola, alcune note da tanto, come quelle di ...Con l'arrivo ormai sempre più probabile di Dybala, l'attacco dell'Inter sarebbe completo a livello numerico. Ma c'è la variabile Lukaku ...