AEW: Tony Khan spiega perché Jon Moxley è al primo posto del ranking (Di domenica 5 giugno 2022) Come vi abbiamo riportato, la AEW ha reso note le regole in base alle quali verrà decretato l’Interim World Champion a seguito dell’infortunio patito da CM Punk. Sostanzialmente avremo due Eliminator Match ed i vincitori si affronteranno in un match titolato in quel di Forbidden Door. Jon Moxley ha ottenuto un posto di diritto in uno dei due Eliminator Match in quanto si trova al #1 del ranking della federazione. Il suo avversario sarà individuato, invece, tramite una Battle Royal. 7-0 nel 2022 per Jon Moxley Il Presidente AEW Tony Khan ha spiegato, via social, il motivo per cui Jon Moxley si trova al #1 del ranking interno alla federazione che gli è valso un posto assicurato in uno dei due Eliminator ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 5 giugno 2022) Come vi abbiamo riportato, la AEW ha reso note le regole in base alle quali verrà decretato l’Interim World Champion a seguito dell’infortunio patito da CM Punk. Sostanzialmente avremo due Eliminator Match ed i vincitori si affronteranno in un match titolato in quel di Forbidden Door. Jonha ottenuto undi diritto in uno dei due Eliminator Match in quanto si trova al #1 deldella federazione. Il suo avversario sarà individuato, invece, tramite una Battle Royal. 7-0 nel 2022 per JonIl Presidente AEWhato, via social, il motivo per cui Jonsi trova al #1 delinterno alla federazione che gli è valso unassicurato in uno dei due Eliminator ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Tony Khan spiega perché Jon Moxley è al primo post del ranking - - SpazioWrestling : AEW: Tony Khan spiega la posizione privilegiata di Jon Moxley nel torneo per decretare il campione ad interim #AEW… - SpazioWrestling : Chris Jericho: 'Tony Khan si infuriò con me dopo il debutto di Matt Hardy' #ChrisJericho #AEW - Zona_Wrestling : #WWE AEW: Altra grana per Tony Khan, Thunder Rosa sarebbe scontenta della sua gestione - - infoitcultura : AEW: Tony Khan elogia MJF e svela quando sarà libero di andare via -