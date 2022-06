Adriatica Ionica Race 2022, Natnael Tesfatsion conquista il Monte Grappa! Filippo Zana nuovo leader della corsa (Di domenica 5 giugno 2022) Grande spettacolo sulle strade della Adriatica Ionica Race 2022. La seconda tappa della rassegna, giunta alla sua quarta edizione, incorona il ciclista eritreo Natnael Tesfatsion che ha preceduto all’arrivo Filippo Zana e Vadim Pronskiy. Zana, capitano della Bardiani-Faizané, conquista la vetta della classifica generale. Quattro corridori, nello specifico Santiago Umba (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), David Lozano (Team Novo Nordisk) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) hanno animato la tappa sin dalle battute d’esordio venendo ripresi sulle prime rampe dell’ascesa conclusiva. Giro del Delfinato ... Leggi su oasport (Di domenica 5 giugno 2022) Grande spettacolo sulle strade. La seconda tapparassegna, giunta alla sua quarta edizione, incorona il ciclista eritreoche ha preceduto all’arrivoe Vadim Pronskiy., capitanoBardiani-Faizané,la vettaclassifica generale. Quattro corridori, nello specifico Santiago Umba (Drone Hopper – Androni Giocattoli), Eugenio Sánchez (Equipo Kern Pharma), David Lozano (Team Novo Nordisk) e Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior) hanno animato la tappa sin dalle battute d’esordio venendo ripresi sulle prime rampe dell’ascesa conclusiva. Giro del Delfinato ...

