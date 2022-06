(Di domenica 5 giugno 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Advertising

Gazzetta_it : Adani: 'Zaniolo e De Ketelaere coppia perfetta. Milan, prendili entrambi” #calciomercato - sportli26181512 : Adani: 'Zaniolo e De Ketelaere coppia perfetta. Milan, prendili entrambi”: Adani: 'Zaniolo e De Ketelaere coppia pe… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@leleadani a @Gazzetta_it: 'Meglio #Zaniolo o #DeKetelaere? @acmilan, perché sceglierne uno?' - #Calciomercato #ACMilan… - PianetaMilan : .@leleadani a @Gazzetta_it: 'Meglio #Zaniolo o #DeKetelaere? @acmilan, perché sceglierne uno?' - #Calciomercato… - dav_twii : Quando il poro Adani fa quello che ormai è diventato un meme si riferisce proprio a queste cose qui. Altrove Zaniol… -

La Gazzetta dello Sport

"Ma perché sceglierne uno De Ketelaere esarebbero una coppia perfetta per la trequarti del Milan. Uno farebbe le fortune dell'altro, perché sono diversi e complementari". Lelesi fa prendere un po' la mano, ma il mercato vive ...Ecco uno stralcio dell'intervista di: Lo stesso Mourinho non si è fatto mancare un duro sfogo ... Arriverà però a San Siro senza Cristante e soprattutto: assenze pesanti " Fino a un certo ... Adani: "Zaniolo e De Ketelaere coppia perfetta. Milan, prendili entrambi” Ci si aspettava una reazione: di garra, di gioco. C’è stata. L’importante, adesso, è governare gli eccessi. La buccia sulla quale, storicamente, scivoliamo.La verità sull’interesse della Juve e degli altri club per La verità sull’interesse della Juve. Tra Zaniolo e la Roma una futura rottura sarebbe inevitabile. Zaniolo Roma (CorSport), rottura inevitabi ...