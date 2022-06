Advertising

triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@leleadani a @Gazzetta_it: 'Meglio #Zaniolo o #DeKetelaere? @acmilan, perché sceglierne uno?' - #Calciomercato #ACMilan… - PianetaMilan : .@leleadani a @Gazzetta_it: 'Meglio #Zaniolo o #DeKetelaere? @acmilan, perché sceglierne uno?' - #Calciomercato… - Ugo53936713 : @CuoreRoberto Qua invece c e il mitico mattheus che sprizza allegria da tutti i pori?????????????? cmq meglio di adani!!! - fila_12 : Meglio la tinta corvina di Adani e il ramato con meches di Mancini? #livellotecnico #ItaliaArgentina #Finalissima2022 - MarcoMelotti10 : @juanito1897 Vieri e Ventola sono meglio di Adani e Cassano. -

Pianeta Milan

Quante volte si sente questa frase dopo che il buon Lelel'ha resa celebre durante quell'... in modo da amalgamare ali tantissimi ragazzi arrivati in biancorosso per uno spazio da ...Ill commento finale di Lelesulla Serie A 21/22 Un anno faparlava in radio della ... "Non ha vinto chi ha speso di più, ma chi ha giocatoe con più idee", scrive la Gazzetta . Ibra ... Adani: “Meglio Zaniolo o De Ketelaere Milan, perché sceglierne uno” Va tenuto nei nostri cuori e ricordato, però la gloria deve lasciare il passo a nuove idee e nuova sicurezza' Adani: 'L'Argentina ha dominato. 'Certamente, va accantonato quello che abbiamo vissuto. L ...Nel corso del nostro appuntamento odierno con Lunch Press, è intervenuto ai nostri microfoni ‘Lele’ Adani per parlare di Milan.