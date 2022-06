Advertising

Il 28 agosto alle ore 20.30 all' Arena diè la volta di un singolare e innovativo esperimento di teatro danza che si lega al cinema. La Compagnia Simona Bucci con DOTT. FRANCO E IL SUO ...Non ci sta con l'allarme baby gang all'Isolotto, il presidente di Quartiere 4 Mirko Dormentoni (nella foto), dopo il caso dello scorso lunedì sera al parco di, quando due minorenni sono stati mandati all'ospedale da otto coetanei. "Dall'indagine di "Firenze prossima" il Quartiere 4 risulta quello più vivibile e con la più alta qualità urbana, ... A Villa Vogel con «Georges Brassens, amico mio» di Beppe Chierici si celebra il grande cantautore franco-lucano FIRENZE – Venerdì 10 giugno alle 18.30 nella Sala Consiliare di Villa Vogel (via delle Torri 23, Firenze) si presenta il neonato libro «Georges Brassens, amico mio» di Beppe Chierici (ed. Villani, ...La Libreria Farollo e Falpalà di Firenze vince il Premio Gianna e Roberto Denti 2022 come migliore libreria per bambini e ragazzi dell’anno. Il premio è promosso dall’Associazione Italiana Editori (AI ...