A folle velocità a Bollate ubriaco senza patente e su auto radiata

Viaggiava contromano a folle velocità sulle vie di Bollate, raggiunto dai vigili si è scoperto che era ubriaco, senza patente e su un'auto radiata. Momenti di paura sabato verso le 18 a Bollate dove un'autovettura Volvo V40 superava a folle velocità contromano tutti i veicoli incolonnati in via Kennedy all'intersezione con via Pace nella frazione ...

