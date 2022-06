A 14 anni ruba l’auto dei genitori di notte: inseguimento da film a Passoscuro (Di domenica 5 giugno 2022) Fiumicino – Inseguimenti nella notte tra la periferia di Roma e il lungomare e in entrambi i casi a sfrecciare a bordo delle auto c’erano due minorenni. Il primo episodio è avvenuto intorno all’una di notte, quando i carabinieri della stazione di Ladispoli sono stati allertati da un uomo che poco prima era stato tamponato da un’auto che si era allontanata. I militari sono riusciti a intercettare la vettura, che, in località Passoscuro, era finita fuori strada terminando la sua corsa in un arenile. Così hanno scoperto che alla guida c’era un ragazzo di 14 anni. Allertata la famiglia, i genitori hanno raccontato che l’auto era stata presa di nascosto dal ragazzo. Il ragazzino è stato portato in ospedale per accertamenti. Al vaglio possibili sanzioni. Sempre nella notte ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 5 giugno 2022) Fiumicino – Inseguimenti nellatra la periferia di Roma e il lungomare e in entrambi i casi a sfrecciare a bordo delle auto c’erano due minorenni. Il primo episodio è avvenuto intorno all’una di, quando i carabinieri della stazione di Ladispoli sono stati allertati da un uomo che poco prima era stato tamponato da un’auto che si era allontanata. I militari sono riusciti a intercettare la vettura, che, in località, era finita fuori strada terminando la sua corsa in un arenile. Così hanno scoperto che alla guida c’era un ragazzo di 14. Allertata la famiglia, ihanno raccontato cheera stata presa di nascosto dal ragazzo. Il ragazzino è stato portato in ospedale per accertamenti. Al vaglio possibili sanzioni. Sempre nella...

