4 Giugno 2022 – Kiev rifiuta colloqui di pace fino a quando non avrà schierate le nuove armi dell'Occidente. Nigeria, uomo bruciato vivo da folla inferocita di mussulmani. Prima di riprendere i colloqui di pace con la Russia, Kiev vuole rafforzare le sue posizioni sul campo con l'aiuto delle nuove consegne di armi dall'Occidente. A chiarire il concetto nella stessa giornata sono due voci di rilievo: il capo negoziatore dell'Ucraina e consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, nonché un altro membro del team negoziale, David Arakhamia. Un uomo è stato bruciato vivo da una folla inferocita di musulmani nella capitale della Nigeria, Abuja, dopo una discussione con un religioso che ha mobilitato i suoi seguaci contro la vittima. Secondo quanto riferito dalla polizia, l'incidente è avvenuto nel quartiere di Lugbe dopo che una guardia di 30 ...

