Zverev | “Ringrazio tutti per il supporto Alla prossima Roland Garros”

Leggi su sportface

(Di sabato 4 giugno 2022) Alexander, dopo aver abbandonato la semifinale delper un brutto infortunio, ha postato quest’oggi un messaggio sui social inerente alle proprie condizioni fisiche: “Hey ragazzi, sto tornando a casa. Dalle prime visite mediche sembra che mi sia strappato diversi legamenti laterali del piede destro. Lunedì volerò in Germania per fare ulteriori esami e per determinare il modo migliore e più veloce per recuperare. Voglio ringraziareper i gentili messaggi che ho ricevuto da ieri. Il tuosignifica molto per me in questo momento! E molte grazie ai miei amici per essersi presi così tanta cura di me nelle circostanze date. Cercherò di tenervi aggiornati il ??più possibile sugli ulteriori sviluppi....