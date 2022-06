Zverev: 'Infortunio molto grave. Rafa, ora vinci il 14° titolo' (Di sabato 4 giugno 2022) "Sembra un Infortunio molto grave, ma i medici stanno ancora facendo dei controlli". Con un video sui social Alexander Zverev ha aggiornato sulle sue condizioni dopo la distorsione alla caviglia ... Leggi su gazzetta (Di sabato 4 giugno 2022) "Sembra un, ma i medici stanno ancora facendo dei controlli". Con un video sui social Alexanderha aggiornato sulle sue condizioni dopo la distorsione alla caviglia ...

