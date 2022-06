Zverev, infortunio contro Nadal: le urla per il dolore sono da brividi (Di sabato 4 giugno 2022) Roland Garros: Zverev lascia per infortunio, Ruud batte Cilic nell'altra semifinale interrotta per l'invasione di campo di una donna che s'incatena alla rete. Gli highlights da Parigi Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 giugno 2022) Roland Garros:lascia per, Ruud batte Cilic nell'altra semifinale interrotta per l'invasione di campo di una donna che s'incatena alla rete. Gli highlights da Parigi

Advertising

Eurosport_IT : ?????? #Zverev shock: infortunio alla caviglia, si ritira e saluta Nadal in stampelle... Che sfortuna!… - sportface2016 : +++Dramma #Zverev, bruttissimo infortunio alla caviglia sul finire del secondo set con #Nadal: portato via in carro… - mister_ricci : Non mi addentro in considerazioni tecniche perché non ne ho i requisiti ma posso dire una cosa: Rafa #Nadal è un Fu… - aliciasbb : RT @MarcoRavera1: #Nadal in finale per la quattordicesima volta al #rolandgarros, ma non festeggia perché il suo avversario #Zverev è uscit… - GianandreaGorla : RT @antiinfluencer1: Zverev si accascia a terra! GNOOOOOOOOOOOOO! Sarà la pizza ??? Stanno dicendo che è un infortunio alla cavaglia, ma è… -