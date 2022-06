Zaniolo-Milan, ci siamo: clamorosa offerta rossonera, chi mettono sul piatto (Di sabato 4 giugno 2022) Milan e Nicolò Zaniolo, ora ci siamo? Come è noto i rossoneri sono piombati sul talento della Roma, che vogliono portare a Milano ad ogni costo, o quasi. Il primo assalto però è stato respinto: la Roma valuta Zaniolo almeno 40 milioni di euro e il Milan ha provato a inserire Alexis Saelemaekers come contropartita del valore di circa 20 milioni. Ma Josè Mourinho ha fatto presente come sia alla ricerca di un giocatore differente. Ora, però, siamo al secondo assalto per Zaniolo, pallino di Paolo Maldini, il quale avrebbe anche già incassato il "sì" del giocatore, che gradirebbe assai il passaggio al Milan. E in questo secondo assalto la dirigenza rossonera, ossia Maldini e Ricky Massara, sono pronti a mettere sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 4 giugno 2022)e Nicolò, ora ci? Come è noto i rossoneri sono piombati sul talento della Roma, che vogliono portare ao ad ogni costo, o quasi. Il primo assalto però è stato respinto: la Roma valutaalmeno 40 milioni di euro e ilha provato a inserire Alexis Saelemaekers come contropartita del valore di circa 20 milioni. Ma Josè Mourinho ha fatto presente come sia alla ricerca di un giocatore differente. Ora, però,al secondo assalto per, pallino di Paolo Maldini, il quale avrebbe anche già incassato il "sì" del giocatore, che gradirebbe assai il passaggio al. E in questo secondo assalto la dirigenza, ossia Maldini e Ricky Massara, sono pronti a mettere sul ...

Advertising

GiovaAlbanese : La #Roma apre alla cessione di #Zaniolo partendo da una richiesta di 50 milioni. Possibilità di apertura a formule… - Gazzetta_it : Assalto a Zaniolo, la nuova offerta del Milan: nel rilancio c'è pure Rebic - Gazzetta_it : Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - URisorto : devastANTE non può andare a roma per zaniolo mi rifiuto di tifare milan nel caso - PinoVaccaro77 : @becca22cr7 @BiffiLuca @dieguito82 @William62393216 @capuanogio @carlolaudisa Secondo me ti sei perso il numero di… -